Burdur - Refüje çarpan otomobil yandı

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı Kazada sürücü Küpra Altındal (21) ağır yaralandı.

Burdur- Antalya Çevre Yolu Depremevleri kavşağında saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, Küpra Altındal yönetimindeki 15 ADU 219 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)