Burdur - Tırdan düşen demir iskeleler yolu kapattı

BURDUR'da seyir halindeki tırdan düşen demir inşaat iskeleleri Burdur- Ankara yolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekiplerin çalışması sonucu iskelelerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bucak'tan aldığı inşaat iskelelerini 43 AHO 288 plakalı tıra yükleyen Ali İ., Ankara'ya doğru yola çıktı. Burdur- Ankara yolunun Askeriye köyü yakınlarında tırda yüklü iskele demirlerinin bir kısmı yola düşerek, ulaşımı engelledi. Durumu fark eden şoför tırı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yola dökülen iskele demirleri Karayolları ekipleri tarafından yol dışına alındıktan sonra trafik normale döndü.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)