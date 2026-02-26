BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI | Burdur TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

Burdur’da TOKİ kura heyecanı sona erdi. 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2.206 konut için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Peki, Burdur TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İsim listesi nereden sorgulanır? Asil ve yedek hak sahipleri ne yapmalı? İşte 26 Şubat 2026 Burdur TOKİ kura sonuçları hakkında tüm detaylar…

26 ŞUBAT 2026 BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur’da 2 bin 206 konut için kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11:00’de Burdur Valiliği İl Kültür Kongre Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kura çekilişinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri oluşturuldu. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numaraları ile resmi sorgulama ekranlarından kontrol edebilecek.

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi, kura tamamlandıktan sonra resmi sistemlere yüklenmektedir. Sonuçlar ilçe ilçe asil ve yedek liste şeklinde yayımlanacaktır.

İsminizi öğrenmek için:

T.C. kimlik numaranız ile resmi sorgulama ekranına giriş yapmanız gerekir.

İl ve ilçe bilgilerinizi seçerek hak sahipliği durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Listeler sisteme gecikmeli olarak yansıyabilir. Bu nedenle yalnızca resmi kanallar üzerinden sorgulama yapılması önemlidir.

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BURDUR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BURDUR TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Proje kapsamında Burdur genelinde toplam 2.206 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım şu şekildedir:

İlçe Konut Sayısı Burdur Merkez 950 Ağlasun 50 Altınyayla 79 Bucak 158 Bucak Kocaaliler 50 Çavdır 160 Çavdır Söğüt 79 Çeltikçi 87 Gölhisar 140 Gölhisar Yusufça 79 Karamanlı 140 Kemer 50 Tefenni 100 Yeşilova 84 2.206

TOKİ KURA TAKVİMİ (26 ŞUBAT - 1 MART)

Burdur kura çekimi, 26 Şubat - 1 Mart haftası programı kapsamında gerçekleştirildi.

26 Şubat Perşembe: Burdur

Burdur 27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye

TOKİ kura çekilişleri haftalık planlama doğrultusunda devam etmektedir.

KURADA ÇIKMAYANLAR PARA İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedeli iadesi yapılmaktadır.

Başvuru ücretleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubeleri ve ATM’lerinden geri alınabilir.

ASİL VE YEDEK HAK SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Asil listede yer alan hak sahipleri, ilerleyen süreçte yapılacak duyurular doğrultusunda sözleşme sürecine dahil olacaktır.

Yedek listede bulunan vatandaşlar ise asil hak sahiplerinden şartları yerine getiremeyen veya hakkından vazgeçen olması durumunda sıraya göre hak kazanabilecektir.

Burdur TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Burdur TOKİ kura sonuçları, T.C. kimlik numarası ile resmi sorgulama ekranları üzerinden öğrenilebilir.

Burdur’da kaç konut için kura çekildi?

Burdur genelinde toplam 2.206 konut için kura çekimi yapılmıştır.

Kura çekimi ne zaman yapıldı?

Kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11:00’de noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

Kurada çıkmayanlar para iadesini nasıl alır?

Kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yapılan bankanın şubeleri veya ATM’lerinden başvuru bedeli geri alınabilir.

Yedek listede olanlar hak sahibi olabilir mi?

Evet. Asil hak sahiplerinden vazgeçen ya da şartları karşılayamayan olması durumunda yedek listeden sırayla hak sahipliği verilebilir.