Burdur-Yaya geçidinde kaza: 1 yaralı

Burdur'da otomobilin yaya geçidindeyken çarptığı Halide B. (40) yaralandı.

Burdur merkez Namık Kemal Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ferah K. (40) yönetimindeki 15 ACV 461 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Halide B.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Halide B. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Ferah K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.