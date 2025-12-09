Burdur- Yaya geçidinde ölüm kamerada
BURDUR'da kavşaktaki yaya geçidinde kamyonetin çarptığı Mustafa Gümüş (48) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Güzelleştirme Caddesi'ndeki Hamit Çine Kavşağında meydana geldi. Samet B. (33) kullandığı 03 AIU 357 plakalı kamyonetle, kavşaktaki yaya geçidinde Mustafa Gümüş'e çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mustafa Gümüş, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Gümüş, saat 01.30'da hayatını kaybetti.
Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde yaya geçidinden yolun karşısına ilerleyen Mustafa Gümüş'e kamyonetin çarpması yer aldı. Gümüş'ün cenazesi Yazıköy Köyü'nde toprağa verilecek. (DHA)
Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-