Burdur- Yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi

BURDUR'da yem karma makinesine düşen Nurettin Ot (52) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur merkez Gökçebağ köyünde meydana geldi. Nurettin Ot, evinin önünde traktöre bağlı çalışır haldeki yem karma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Nurattin Ot'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ot'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Fenalaşan Ot'un yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. (DHA)

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-