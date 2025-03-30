Burdur - Yem karma makinesine düşüp öldü

BURDUR'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen Ercan Canyılmaz (45) yaşamını yitirdi.

Altınyayla ilçesine bağlı Çatak köyü Kavakpınarı mevkisindeki çiftliğinde hayvanları için yem hazırlayan Ercan Canyılmaz, dikkatsizlik sonucu yem karma makinesinin içine düştü. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Canyılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Canyılmaz'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN