Burdur- Yolcu otobüsü,kamyonet ve biçerdövere çarptı: 2 yaralı

BURDUR'da yolcu otobüsünün, panelvan kamyonete ve biçerdövere çarptığı kazada otobüs şoförü ile muavini yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Burdur-Ankara kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Burdur'dan Ankara istikametine ilerleyen Selim B. (51) yönetimindeki 35 PK 517 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöndeki Oğuzhan C.'nin (23) kullandığı 42 EBE 76 plakalı panelvan kamyonete, ardından Mustafa C. (50) idaresindeki biçerdövere çarptı. Kazada, otobüs şoförü Selim B. ile muavin İbrahim Halil S. (23) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yolcular başka otobüse bindirildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-