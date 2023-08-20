Burdur’da 100 adet meyve ağacı ve 50 dönüm arazi yandı

Burdur’da çıkan yangında 50 dönüm arazi ve içerisinde bulunan 100 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Burdur merkeze bağlı Kışla Mahallesi Çay mevkiinde çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bir anda meyve ağaçlarını sardı.

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm arazi ve 100 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.