Burdur’da 100 dönümün üzerinde biçilmiş tarım arazisi küle döndü

Burdur’un Çavdır ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi yanarak küle döndü.

Yangın, Çavdır Tefenni Karayolu’nun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan tarım arazisinde henüz sebebi öğrenilemeyen bir şekilde alevler yükselmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle ve otların kuru olması nedeniyle yangın bir anda büyüdü. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Karamanlı, Tefenni ve Çavdır ilçelerinden itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan arazi yangınında, 100 dönümün üzerinde biçilmiş tarım arazisi ve arazi içerisinde bulunan saman balyaları yanarak kül oldu.