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Burdur’da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2024 13:49
  • Giriş: 30.07.2024 13:49
  • Güncelleme: 30.07.2024 13:50
Kaynak: İHA
Burdur’da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. yakalanarak tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kasten yaralama, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. (34) isimli şahsı, Çendik köyü Esengöl mevkisinde saklandığı evde yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen Hüseyin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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