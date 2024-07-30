Burdur’da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. yakalanarak tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kasten yaralama, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. (34) isimli şahsı, Çendik köyü Esengöl mevkisinde saklandığı evde yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen Hüseyin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.