Burdur’da 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Burdur’da çatı katında meydana gelen yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu.

Yangın gece saat 01.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Aykut Ç. ve İsmail K.’ye ait 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahipleri binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 5 araç ve 12 personel ile müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralı bulunmazken jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.