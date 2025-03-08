Burdur’da asansör boşluğuna düşen 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Burdur merkez Bağlar mahallesi Havaalanı caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Sultan Ülkü, inşaat halindeki 3 katlı bir binanın asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sultan Ülkü’nün cansız bedeni ekiplerin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.