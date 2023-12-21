Burdur’da asayiş uygulamalarında yakalanan 16 şahıs tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 16 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 08 – 15 Aralık tarihleri arasında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 2 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16 şahıs tutuklandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan bu şahıslardan, 7 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur’da yakalanması sağlandı. Yakalanan şahıslardan “hırsızlık” suçundan 16 yıl ve 5 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, “basit yaralama ve 2313 sayılı kanuna aykırılık” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.