Burdur’da asayiş uygulamasında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kesici delici alet ele geçirildi. 2 şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, meydana gelen 3 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 19 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklandı, 10’u ise serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan bu şahıslardan 14’ü hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur’da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan “basit yaralama” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanma” suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet, mala zarar verme, korku kaygı veya paniğe sebep olabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.