Burdur’da çıkan yangında 2 bin saman balyası kül oldu

Burdur’un Çatağıl köyünde çıkan yangında 2 bin saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çatağıl köyünde Mehmet Çakır’a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3 araç ve 2 iş ile müdahale edilen yangında 2 bin saman balyası yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.