Burdur’da çıkan yangında 3 dönüm ekili alan zarar gördü

Burdur’da Akyaka köyünde çıkan yangında 3 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Akyaka köyünde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulut’a ait buğday ekili tarım arazinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm araziyi sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler ise traktörleri ile arazinin etrafını sürerek yangının büyümesini önlemeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm ekili alan zarar gördü. Bölgeye yakın bir ahırda kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.