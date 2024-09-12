Burdur’da direnaj sistemi çukurunda göçük: 59 yaşındaki işçi ölü

Burdur’da katı atık direnaj sistemi inşaatında çalışan bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay saat 15.15 sıralarında Burdur merkez Büğdüz köyü yakınlarındaki bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre katı atık sistemi direnaj çalışması esnasında yaklaşık 6 metrelik derinlikte çukur içinde çalışan N.H.(59) meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.

Yakınında çalışan diğer vatandaşların durumu görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından toprak altından çıkarılan N.H.’nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından N.H.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.