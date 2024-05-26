Burdur’da diyalize giren hastalar fenalaştı: 14 hasta entübe edildi

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir olarak hastaneye çağrılan 33 hastanın çevre il ve ilçelerdeki tedavileri sürüyor. Hastalardan 18’inin durumu ağır. Tedavi altındaki 14 hasta ise entübe edildi. Burdur Valiliği, önlem olarak hastanenin diyaliz merkezini kapattı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma sürüyor.

Güncel 26.05.2024 11:24 Giriş: 26.05.2024 11:24

Güncelleme: 26.05.2024 11:27 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA