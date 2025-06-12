Burdur’da drift yapan sürücüye 50 bin 904 TL ceza kesildi

Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde drift yapan sürücü, bekçiler tarafından yakalanarak toplam 50 bin 904 TL para cezası aldı. Ehliyete 2 ay el konulurken, araç trafikten men edildi.

Dün gece Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde Tofaş marka otomobille drift yapan sürücü, bölgedeki bekçiler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede sürücüye, drift yapma yasağını ihlal etmekten 46 bin 392 TL, ikinci kez muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplam 50 bin 904 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.