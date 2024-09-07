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Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Burdur’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:55
  • Giriş: 07.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 08.09.2024 00:10
Kaynak: İHA
Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolunda Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Mehmet Peşen (18) idaresindeki 15 ACL 809 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Tofaş otomobil karşı şeritten gelen Ali Ç. (33) idaresindeki 15 DF 105 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Peşen ile araçta yolcu olarak bulunan Emir Özer (20) hayatını kaybetti, diğer aracın sürücü ile Fatma Ç. (31) ve Duru Ç. (7) yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Fatma Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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