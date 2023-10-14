Burdur’da ’gürültü’ tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Burdur’da gürültü şikayeti yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay akşam saatlerinde Burdur merkeze bağlı Çatağıl Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde otururken A.G. isimli şahsın yanına gelerek gürültü yapmasından rahatsız olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Ö.A. isimli genç, A.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.G., Ö.A. isimli genci bıçaklayarak yaraladı.



Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.A., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.A.’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Bıçakla yaralayan şüpheli A.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Karakoldaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.