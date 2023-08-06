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Burdur’da hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü, 6 yaralı

Burdur’un Tefenni ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 12:02
  • Giriş: 06.08.2023 12:02
  • Güncelleme: 06.08.2023 12:03
Kaynak: İHA
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Burdur’da hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Tefenni-Korkuteli karayolunda meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre, Tefenni’den Korkuteli istikametine giden Yunus Kılınç (63) idaresindeki 20 YST 088 plakalı otomobil ile ters istikametten gelen ve iddiaya göre hatalı sollama yapan Galip D. (54) idaresindeki 07 DEC 46 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mehmet Çelikli’nin (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Galip Dua, Yunus Kılınç, Neriman Çelikli (35), Ziynet Kılınç (55), İbrahim Dua, Mustafa Çelikli (10) ve Mustafa Çelikli (4) ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Dua, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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