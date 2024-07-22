Burdur’da iş cinayeti: Mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Burdur’da bir mermer fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, kesme makinesine sıkışması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: ANKA
Burdur’da çalıştığı fabrikada mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Tefenni ilçesindeki bir mermer fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak yaralandı.
İşçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Mert Kök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.