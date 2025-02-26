Burdur’da kadın cinayeti davasında 2 kişi hakkında tahliye kararı

Burdur'da boşandığı Özlem Şımarık'ı öldüren Tarık Yılmaz ve ona yardım ettiği öne sürülen 8 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında 2 sanık tahliye edildi.

Yargılama Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşma ile devam etti. Duruşmaya, Tarık Yılmaz ve ikisi tutuksuz diğer 8 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak daha önce dinlenmeyen tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

"TARIK BENİ AZMETTİRİCİ OLARAK GÖSTERDİ"

Sanık Adem S ise, ''Tarık beni azmettirici olarak gösterdi. Tarık cezaevinden bana mektup gönderdi. 'Ben olması gerekeni yaptım, yıllardır çektiğim yeter' diyordu mektupta. Benim mekanım kapandı. O duvarda yazan adalet yerini bulacak. Burada beni azmettirici olarak gösteren basın benden özür dileyecek. Tutukluluğum devam etsin. 3 yıl da sürse ben bu işten aklanarak çıkacağım'' diye konuştu.

Cinayeti işleyen Tarık Y. ise mahkeme Başkanı'nın ''Ssöyleyecek bir şeyin var mı'' sorusuna ''yoktur'' diyerek yanıt verdi. Tutuksuz sanıklar Mustafa S. ile Kazım Ö. ise adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ettiler.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Meryem S. ve Gökay S.’yi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Yağmur Burçin Sayın şunları söyledi:

"Bugün Özlem Şımarık’ın ikinci duruşmasındaydık. 2 tane tahliye var. Savcı mütalaasında tutukluluklarının devamını istedi. Sanıklardan 5’i tutuklu yargılanmakta. Biz Özlem ve Özlem gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu dosyanın da takipçisi olacağız. Dernek olarak takipteyiz. En ağır cezadan cezalandırma talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere dur demek için tüm çabamızla çalışıyoruz."