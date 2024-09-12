Burdur’da kamyonet ile çarpışan Fiat Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.54 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Y. (71) idaresindeki kamyonet ile Kamil Ç. (75) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kamil Ç. ve kamyonet sürücüsü Ali Y. hafif şekilde yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet A. (62) ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.