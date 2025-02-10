Burdur’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur’un Çeltikçi ilçesi Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeki kamyonet ile aynı yöndeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.10 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bucak istikametinden Çeltikçi istikametine seyir halindeyken yolda duraklama yapan Esra A.(37) idaresindeki 15 EY 692 plakalı Volkswagen marka otomobile aynı istikamette seyir halinde olan Kadir A.(40) idaresindeki 15 AK 692 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç yol kenarında bulunan bir benzin istasyonun istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Esra A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nazike K.(30), Serpil Ş.(34) ve Uğur U. (27) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



