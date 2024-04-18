Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi eski Göl Polis Karakolu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şair Nedim Caddesi ile Göl Yolu Caddesi’nin kesiştiği kavşakta Hilal B. idaresindeki 03 FK 393 plakalı otomobil ile Yusuf A. idaresindeki 15 AJ 464 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 15 AJ 464 plakalı otomobil, polis karakolunun istinat duvarına çarptı.

Kazada Yusuf A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf A., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.