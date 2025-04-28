Burdur’da kayalıklar arasında sıkışan keçi kurtarıldı

Burdur’un Çatağıl köyünde kayalıklar arasında sıkışan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyü dağlık alanında meydana geldi. Keçisinin kayalıklar arasında sıkıştığını fark eden sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında dikkatli bir şekilde çalışma yürüten ekipler, kayalıklar arasında mahsur kalan keçiye ulaştı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda keçi bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.