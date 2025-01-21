Burdur’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 2 Ocak’ta yapılan operasyonlarda, "Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet" suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.K. isimli şahıs ile "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" ve "Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet" suçlarından toplam 9 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.