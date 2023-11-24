Burdur’da kız arkadaşının evine ateş açan şahıs tutuklandı

Burdur’da önce kız arkadaşının oturduğu binada, daha sonra cami avlusunda rastgele havaya ateş eden şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

21 Kasım’da gece saat 01.40 sıralarında Emek Mahallesi’nde kız arkadaşının oturduğu apartmana girip içeride tabancayla ateş ederek kaçan ve aynı gece Pazar Mahallesi’ndeki Ulu Cami avlusunda da rastgele sağa sola ateş eden ve sıktığı mermilerden biri bir evin camına zarar veren K.A. (32) isimli şüphelinin polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bir evde saklandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve olay anında kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanan K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. K.A.’ya ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.