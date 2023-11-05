Burdur’da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 1251. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 1. ve 3. katında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler arasında kavga çıktı.

Muhammed B. (21), Abdülmuhsin B. (24), Abdullah B. (52), Ahmed O. (23), Fatıma A. (44) ve Muhammed O. (25) arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed O. bıçakla yaralanırken, 4 kişi de darp sonucunda yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ayırdığı kavga sonrasında yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kavganın apartmanda bulunan ortak alanın kullanımı ile ilgili anlaşmazlık sonucu çıktığı öğrenildi.