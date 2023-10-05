Burdur’da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan ve eve gitmek üzere cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan lise öğrencisi E.A.O., aynı cadde üzerindeki Ö.K. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.A.O. motosikletten düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A.O. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.