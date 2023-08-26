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Burdur’da odunluk yangını büyümeden söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 17:44
  • Giriş: 26.08.2023 17:44
  • Güncelleme: 26.08.2023 17:44
Kaynak: İHA
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Burdur’da odunluk yangını büyümeden söndürüldü

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen odunluk yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Bucak ilçesi Sanayi mahallesi 2829 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Halis Demir Parkı üst tarafında bulunan Ali Y.’ye ait evin bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktı.

Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yagın sonunda odunluk kullanılamaz hale geldi. 

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