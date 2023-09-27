Burdur’da öğrenci servis şoförleri birbirine girdi, 10 kişi gözaltına alındı

Burdur’da öğrenci servisi taşımacılığı yapan 2 grup arasında bölge anlaşmazlığı nedeniyle okul önünde çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Burç Mahallesi Şentürk Caddesi’nde bulunan Özboyacı İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula öğrenci taşıyan iki farklı firma sahibi ve çalışanları arasında bölge anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle iki gruptan 10 kişi birbirine girdi.

Okulda görevli polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrılan iki gruptan A.M. (55), M.M. (35), H.M. (32), M.İ. (51), F.K. (58), A.S.K. (30), S.K. (36), R.K. (57), F.Y. (46) ve R.D.(45) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kavgaya karışan şahıslar hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan işlem başlatıldı.