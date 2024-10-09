Burdur’da öğrencilerden kadın cinayetlerine karşı eylem

İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesinin ardından Burdur'da üniversite öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak kadın cinayetlerine karşı yürüyüş yaptı. Yuryüşten sonra öğrenciler adına konuşan İrem Yılmaz, "Kadınların katledilmesi kişisel bir hayattan çok sistematik bir sorunun sonuçları. Kadınların yaşam hakkı kutsaldır” dedi.

Eylem sonrasında Anka Haber Ajansı'na konuşan öğrenci Melisa Ergüven: "Ben 22 yaşındayım 19 yaşında bir kardeşim için ağlıyorum. Gördüğüm görüntülerden, dinlediğim olaylardan dolayı geceler uyuyamıyorum. Ben sokakta özgürce yaşamak istiyorum. Bu benim hakkım. Hak, hukuk, adalet için buradayız” ifadesini kullandı.