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Burdur’da otomobil taşıyan çekici şarampole devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.05.2024 13:30
  • Giriş: 02.05.2024 13:30
  • Güncelleme: 02.05.2024 13:31
Kaynak: İHA
Burdur’da otomobil taşıyan çekici şarampole devrildi: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde otomobil taşıyan römorklu çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Seydiköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Çeltikçi istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Onur T. idaresindeki 34 HN 1788 plakalı lüks otomobil yüklü römorklu çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın hafif şekilde yaralanan sürücü ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çekici ise sabah saatlerinde kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. 

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