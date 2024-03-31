Burdur’da oy sayma işlemi devam ediyor

Burdur’da saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına geçildi.

Burdur’da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor.

Burdur Valisi Türker Öksüz oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullanırken AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek oyunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu’nda, CHP Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise oyunu Özboyacı İlkokulu’nda kullandı.

İl genelinde toplam 788 sandıkta 207 bin 528 seçmenin oy kullandığı Burdur’da oy kullanımı sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.