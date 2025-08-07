Burdur’da toplu ulaşıma zam: İndi-bindi ücreti 29 lira oldu

Burdur’da şehir içi toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Şehir içi halk otobüsü indi bindi ücreti 22 liradan 29 liraya çıkarıldı.

Burdur Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında, Sınırlı Sorumlu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin zam talebi görüşüldü. Kooperatif, akaryakıt, madeni yağ, yedek parça, personel ve SGK gibi zorunlu giderlerdeki artışı gerekçe göstererek fiyat tarifesinde değişiklik yapılmasını istedi.

AKP'li meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda “Belediye Meclisinin 04.06.2025 tarih ve 2025/110 sayılı kararı ile Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilen Sınırlı Sorumlu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, zorunlu giderlerdeki (madeni yağ, yedek parça, akaryakıt, personel ve SGK gibi) artışlar sebebiyle, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebinin komisyon raporu" gündem maddesi CHP ve MHP’li üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karara göre, şehir içi indi-bindi ücreti 22 liradan 29 liraya, üniversite öğrencileri için toplu taşıma ücreti 17 liradan 23 liraya, ilköğretim ve lise öğrencileri için 12 liradan 16 liraya çıkarıldı.

65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması devam edecek.

Yeni fiyat tarifesi meclis kararının valilik tarafından onaylanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.