Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik takip sonunda yapılan operasyon ile yakalanan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde başlayan projeli çalışma çerçevesinde yürütülen ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarında yakalanan 14 şüpheliden 7’si hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan inceleme yapılarak serbest bırakıldı. 7 şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yürütülen projeli çalışmanın sonlandırılması amacıyla 5 Mart günü Burdur ile Isparta ve Aydın illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile 7 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. 8 Mart’ta adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 26 bin kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 640 gram metamfetamin, 46 adet sentetik ecza, 5 adet hassas terazi, 40 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ölçüm ve kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile 13 adet tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.