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Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 17:20
  • Giriş: 19.11.2024 17:20
  • Güncelleme: 19.11.2024 17:20
Kaynak: İHA
Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde durdurulan iki araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan H.A., H.İ.Y, Ş.D. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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