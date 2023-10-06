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Burdur’da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2023 16:08
  • Giriş: 06.10.2023 16:08
  • Güncelleme: 06.10.2023 16:08
Kaynak: İHA
Burdur’da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda icra edilen 12 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 14 şüpheliden 3‘ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest, 10’u ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 

Müdahale edilen olaylarda; 7 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 10 gram bonzai, 1 gram kenevir tohumu, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 

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