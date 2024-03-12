Burdur’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 1 Mart-10 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak icra edilen 21 faaliyette yakalanarak adli/idari işlem yapılan 35 şüpheliden 2’si tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest, 26’sı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 6 adet kullanma aparatı, 5 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 8 adet tabanca mühimmatı, 3 adet dedektör ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.