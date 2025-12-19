Burdur’daki TOKİ inşaatında maaşlarını alamayan işçilerden vinç üzerinde eylem

Burdur’da TOKİ konutları inşaatında çalışan işçiler, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları için 30 metre yükseklikteki kule vinç üzerine çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 3.5 saat süren eylem, maaşların hesaplara yatırılmasının ardından sona erdi.

Burdur merkez Necatibey Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde çalışan bazı işçiler, ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi nedeniyle duruma tepki gösterdi. İşçilerden bir kısmı, seslerini duyurmak amacıyla şantiye alanında bulunan 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmeler sonucunda yetkililer ile işçiler arasında uzlaşma sağlandı. İşçilerin maaşlarının hesaplarına yatırılmasının ardından vinç üzerine çıkan işçiler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan indi. Olayla ilgili olarak 4 işçi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Konuya ilişkin AKP Burdur İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan mağduriyetin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile doğrudan bir bağı bulunmadığı ve alt taşeron firmadan kaynaklandığı öne sürüldü. Açıklamada, ana yüklenici firma ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen alt taşeron firma arasındaki sözleşmenin feshedildiği ve işçilere alacaklarının en kısa sürede ödeneceği belirtildi.