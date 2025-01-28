Burgenland SPÖ Yeşiller'le birlikte hükümet kuracak

Serdar Paulo Erdost - Viyana

Seçimden açık farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Eyalet Başkanı Hans-Peter Doskozil bugün Yeşiller’le müzakerelere başlamak istediklerini açıkladı.

19 Ocak 2025 tarihinde yapılan Eyalet Parlamentosu seçimleri sonucu bir koalisyon ortağı için diğer fraksiyonlarla ön görüşmeler yürüten Burgenland Eyalet SPÖ lideri Hans-Peter Doskozil partisinin bu kararını dün bir basın toplantısıyla kamuya duyurdu.

SPÖ BİRİNCİ PARTİ, FAKAT MUTLAK ÇOĞUNLUĞU KORUYAMADI

Bir hafta önce yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat SPÖ yüzde 46,4 oranında aldığı oyla Avusturya’nın en doğusunda bulunan eyalet Burgenland‘da gücünü az bir kayıpla (-3,56) korudu. Fakat Eyalet Parlamentosu’ndaki mutlak çoğunluğunu kaybetmeyi engeleyemedi. Seçime Federal Cumhuriyet’deki oylarını yükseltme eğilimini bu eyalette de sürdürmeyi hedefleyen radikal sağcı, ırkçı FPÖ, Sosyal Demokrat Eyalet Başkanını tahtından düşürmeyi planlıyordu.

Bu plana erişemediler, yine de oylarını yüzde 13,3 arttırarak yüzde 23,1 oranla önemli bir ilerleme kaydettiler ve Hıristiyan Demokrat parti ÖVP’yi arkada bırakarak ikincilik koltuğuna oturdular. ÖVP bu seçimlerde yüzde 22,0 oy alırken, Yeşiller Partisi az bir kayıpla, yüzde 5,7 oy oranı elde ederek Eyalet Parlamentosuna giren dördüncü parti oldu.

RADİKAL SAĞCI FPÖ SORUMSUZ, KIŞKIRTICI

Seçim sonuçları bir koaliyon ortağının zorunlu kılıyordu. SPÖ lideri, Eyalet Başkanı Hans-Peter Doskozil ilk görüşmelerin ardından dün bir basın toplantısıyla partisi meclisi kararını açıkladı. Sosyal Demokratlar Yeşiller Partisi ile bir koalisyon hükümetine evet diyorlardı.

Doskozil ırkçı FPÖ’nün asılsız, yanlış haberler yaydığı ve böylelikle halkı böldüğünün çok rahatsız edici olduğunu belirtti.

Bu nedenle FPÖ ile müzakerelere girmediklerini açıkladı. Doskozil, ÖVP'nin ise gerekli istikrara sahip olmadığını, yüzde 9’a varan oy kaybının ÖVP'de kadro tartışmalarına yol açtığını aktardı. Bunları, ÖVP’nin hükümet yönetme yetkinliğini kısıtladığını belirtti. Doskozil, şu anda federal düzlemde kurulması hedeflenen ultra milliyetçi, ırkçı parti FPÖ’nün başbakanlığı altındaki sağcı hükümete karşı Yeşiller Partisi ile bir denge unsuru oluşturmanın da kararına egemen olduğunu söyledi.

YEŞİLLER UMUTLU OLMAK ZORUNDA

Yeşiller Partisi, Eyalet Parlamentosu’nda iki milletvekili ile temsil ediliyor. Bu, parlamentoda ancak bir sandelye ile mutlak çoğunluğun sağlanabildiğini gösteren sayı olarak zayıf bir üstünlük. Buna karşın Yeşiller Partisi Başkanı Anja Haider-Wallner, SPÖ ile bir dizi ortak noktalara sahip olduklarını ve hızlı bir şekilde olumlu bir sonuca ulaşacakları umudunu yansıtıyor. Sosyal Demokratlar ve Yeşiller bir kaç hafta içinde Eyalet Hükümeti’nin kurulabileceği iyimserliğini paylaşıyorlar.