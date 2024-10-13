Burger King açılışına katılan AKP'liler parti disiplinine sevk edildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de Burger King bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Fast food zinciri Burger King, Rize’de AKP’li belediye başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yeni bir şube açtı.

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen akademisyen Dr. Kemal Sağlam, “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil Serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı.

açılışa katılan AKP'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Karar'dan Merve Şişman'a konuştu.

"YEMEK YESEYDİM İSRAİL’E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

Kurdele kesimine denk geldiğini ve 10 dakika durduğunu belirten Mete, "Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden" dedi ve şunları söyledi:

“İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.”