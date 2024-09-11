Burger King’in ‘Börgır’ oyunu kafaları karıştırdı

ABD merkezli fast food zinciri Burger King’in Türkiye’deki yeni reklam kampanyası kafaları karıştırdı.

Şirketin Türkiye pazarına yönelik, “Burger” kelimesinin “Börgır” olarak okunuşunu konu alan reklam filmi ve görselleri, “Burger King adını değiştirdi” türünden yanlış paylaşımları beraberinde getirdi.

Sosyal medyada pek çok hesap, Burger King’in adını “Börgır King” olarak değiştirdiği yönünde gerçekle tam anlamıyla örtüşmeyen paylaşımlar yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da İsrail boykotu nedeniyle şirketin Türkiye’de ismini değiştirmek zorunda kaldığını iddia etti.

İSİM DEĞİŞMEDİ, REKLAM LOGOSU YAPILDI

Ancak mesele sadece bir reklam kampanyasından ibaret.

Türkiye’de TAB Gıda şirketi tarafından işletilen Burger King, herhangi bir isim değişikliğine gitmedi.

Şirket yalnızca reklam kampanyası dahilinde “Börgır” isminin yer aldığı bir logoyu kullanmaya başladı. Yeni logo sosyal medya hesaplarına ve Burger King restoranlarının girişine konuldu.

Restoranlardaki büyük Burger King yazısı ise eskisi gibi varlığını koruyor ve şirket resmi olarak Burger King adını kullanıyor.

Burger King’in, Türkiye’de son dönemde sektörün gelişmesiyle popüler olan “Börgır” kelimesini kendisiyle özdeşleştirmek için bu hamleyi yaptığı düşünülüyor.