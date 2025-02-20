Burhan Kuzu'nun eski danışmanına "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Bursa Karacabey’de çiftçilik yapan Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Çiftçi hakkındaki soruşturmada geçen yıl ağustos ayında ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda kullandığı "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Çiftçi, hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istendi.

Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi, ''Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak'' ifadelerini kullandı.