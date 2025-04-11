Burhanettin Bulut, ameliyat oldu

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bypass ameliyatı oldu.

Rutin sağlık kontrolleri sonrası damarında tıkanıklık tespit edilen Bulut, CHP’nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı sonrası ameliyata karar verdi.

Bulut, İstanbul’da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.