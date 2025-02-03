Burhanettin Bulut Kimdir? CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı

Burhanettin Bulut kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Burhanettin Bulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı!

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Burhanettin Bulut, Türk siyasetçi ve öğretim görevlisidir. Bitlis'te 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Bitlisli olan Bulut, eğitim hayatına burada başlamış ve ilerleyen yıllarda Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni tamamlamıştır. Ardından yüksek lisans eğitimini de yine ekonomi alanında yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BURHANETTİN BULUT'UN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

1993 yılında Adana’da eczane açarak mesleğine başlayan Bulut, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik dışında aktif görevler aldı. Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: