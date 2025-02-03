Burhanettin Bulut Kimdir? CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı
Burhanettin Bulut kimdir sorusu CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı!
Burhanettin Bulut kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Burhanettin Bulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatı!
BURHANETTİN BULUT KİMDİR?
Burhanettin Bulut, Türk siyasetçi ve öğretim görevlisidir. Bitlis'te 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Bitlisli olan Bulut, eğitim hayatına burada başlamış ve ilerleyen yıllarda Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni tamamlamıştır. Ardından yüksek lisans eğitimini de yine ekonomi alanında yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
BURHANETTİN BULUT'UN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
1993 yılında Adana’da eczane açarak mesleğine başlayan Bulut, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik dışında aktif görevler aldı. Burhanettin Bulut'un kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Adana Eczacı Odası’nda 4 dönem Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevi
- “Çukurova Kent Konseyi” Kurucu Yürütme Kurulu Üyeliği yanı sıra 1999 yılından bu yana kayıtlı olduğu CHP’nin il ve ilçe örgütlerinin çalışmalarında aktif görev aldı.
- 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova İlçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. Görevinden, CHP Adana İl Başkanı olarak atanması üzerine ayrıldı.
- CHP Adana İl Başkanlığı sonrası 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu.
- 24 Haziran 2018 seçimlerinde ve 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde CHP Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi
- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı